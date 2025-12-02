Dauphin Island fox photo

Shown is a photo of a fox on Dauphin Island

 Special to Lagniappe Daily/ Spence Harrison

 During a less-than-30-minute hearing at Dauphin Island Town Hall Monday night, a handful of residents offered mixed takes on proposals to ban and create penalties for the feeding of wildlife and feral cats on the island. 

The Dauphin Island Town Council hosted a public hearing to gauge the public’s interest in two proposed ordinances that would ban the feeding of foxes, cats and other wildlife. If passed, those convicted of feeding or providing medicine to wild animals or feral cats on the island could face a $500 fine and up to six months in jail.

