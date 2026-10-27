Home of victims of double homicide

Shown is the home of a Chapel Hill Neighborhood family in Carolina Court in West Mobile. Two women in the home were allegedly murdered with a chainsaw Monday afternoon, Oct. 12, 2026.  

 Grant McLaughlin

A 911 dispatcher who spoke to a Mobile woman hours before she and her mother were brutally murdered “did not make the correct judgement call” when they decided not to forward the call to police or emergency services, Mobile Communications District Director Robert Jackson said.

In response to questions about the call made hours before Christy Deloach and Dora Boone were allegedly decapitated with a chainsaw by Deloach’s nephew, Thomas Steele, on Oct. 12, Jackson told Lagniappe Daily that what she said on the phone warranted a different response. 

Download PDF Carolina Court 911 transcript
Double murder suspect institutionalized

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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