Alabama Department of Environmental Management Map

Red lines depicting Fish Consumption Advisories in Mobile and Baldwin County by the Alabama Department of Environmental Management Map 

 Alabama Department of Environmental Management Map

The Alabama Department of Public Health issued 213 fish consumption advisories for waterways across the state — primarily for freshwater species — raising concerns about Alabama's ability to address local environmental threats under a new law that restricts state agencies from adopting environmental protections stronger than federal standards.

Senate Bill 71 (SB71), also known as the "Sound Science Bill," was passed by the Alabama Legislature in February and signed into law by Governor Kay Ivey. The law prohibits state agencies from creating or strengthening regulations that exceed federal environmental requirements in most circumstances.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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