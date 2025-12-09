Mobile International Airport Construction November 2025

Mobile International Airport Construction November 2025 (PROVIDED)

Mobile Airport Authority leaders say construction on the new downtown terminal is now running under budget and on track for substantial completion by August 2026, marking a major turnaround after last year’s bids came in far higher than expected.

MAA Chairman E. Luckett Robinson delivered the update Tuesday morning at the existing downtown terminal, steps from the new facility now under construction at the Brookley Aeroplex. He said the project team spent the first half of the year untangling why costs had ballooned and determining whether to pause construction or try to close the financial gap.

TheRazorsEdge

So… it was $19 million over budget; they saved $58 million in the revised interior build out; and, it is now back to the original budget… What happened to the other $38 million?

TheRazorsEdge

So… it’s actually running exactly within the original $381 million budget but now they get free press and accolades. Hope they win a Nappie for “Best New Airport.” Fake News.

