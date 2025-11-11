Downtown Street Optimization and Signals

Downtown Street Optimization and Signals photo by the City of Mobile 

Crews will begin removing traffic signals at several downtown Mobile intersections this week, according to the city of Mobile.

Work to replace red-light signals with four-way stops is scheduled to begin at the intersections of St. Anthony and Royal Streets, St. Anthony and St. Joseph Streets, Dauphin and Claiborne Streets, and Dauphin and Joachim Streets on Wednesday, Nov. 12.

