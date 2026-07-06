Dragons on the Delta

Dragons on the Delta flier provided by Kristina Pittman, the Executive Director of the North Baldwin Chamber of Commerce.

Stockton is gearing up to host Baldwin County's inaugural Dragons on the Delta Boat Race this October. The event is expected to bring the Bay community together in a friendly competition at Live Oak Landing.

Dragon boat racing is a traditional boat race with events all across the United States, originating in China over 2,000 years ago. 

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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