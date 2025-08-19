The man who crashed and injured two motorists during a high-speed pursuit early Monday was on probation for a 2023 shooting case, according to law enforcement.

The Mobile County Sheriff’s Office (MCSO) said the chase near Halls Mill Road began around 3:24 a.m. on Aug. 18, after a deputy tried to stop a silver 2021 Toyota Camry near Highway 90 for illegal tint and running a red light. The driver refused to pull over and led deputies southeast on Range Line Road and then north on Dauphin Island Parkway.

Roderiquez Quinterrion Henderson

Roderiquez Quinterrion Henderson (MCSO)

