Car crash on Fulton 12.20.25

Photo provided by Jef Funk

A man died and a woman was injured Saturday night after a brief police pursuit ended when a vehicle hit a tree on Fulton Street, according to law enforcement.

Around 8 p.m. on Dec. 20, officers tried to stop a vehicle on Government Street when the driver refused to pull over and led officers on a short pursuit, the Mobile Department of Public Safety stated in a release.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In