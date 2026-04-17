Alabama Ethics Commission

Alabama Ethics Commission Executive Director Tom Albritton’s exit from the Mabel Amos Memorial Fund board Thursday was news to a majority of the members on the Alabama Ethics Commission, along with the fact he had even come under fire for “self dealing” out of the Amos fund, which he helped oversee.

When asked by reporters Friday, three of the five ethics commissioners — Greg Pappas, George Pierce and David “Chips” Pruet — said they had no idea Albritton has been involved in litigation alleging he and original Amos Fund board members Rick Clifton and John Bell awarded scholarship funds to family members and friends instead of underprivileged students.

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(1) comment

FivePoints

Good gosh, how does any one with a brain not know any of this. And just the tip of the iceberg!

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