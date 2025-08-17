TJ Yeldon mugshot
Photo by BCSO

Former Jacksonville Jaguars and University of Alabama standout Timothy “TJ” Yeldon was arrested in Daphne Saturday on charges of domestic violence and criminal mischief, according to the Baldwin County Sheriff’s Office on Sunday.

At around 1 a.m. on Saturday, Aug 16, BCSO received a 911 call from a residence in the 28000 block of State Route 181, and heard a dispute between a man and a woman going on there. The deputies who later responded to the scene knocked on the door, and Yeldon allegedly refused to let them in, according to BCSO.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In