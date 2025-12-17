Kelley James Williamson

Kelley James Williamson, of Mobile, was sentenced Dec. 15, 2025, to 75 months in prison after pleading guilty to bank fraud and aggravated identity theft.

A former Mardi Gras queen who “spent lavishly” during her reign over the Order of LaShe’s carnival organization will serve 75 months in prison and have her crown sold to help repay more than $1.8 million she was convicted of stealing.

Kelley James Williamson, 47, of Mobile, was sentenced Monday to 75 months in prison for defrauding two Mobile-based businesses where she worked as a manager for about two decades.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In