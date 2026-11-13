The Falkners

Photos via innovativemedicinepartners.com

Attorneys for a former Mobile couple accused of misusing millions in investments are preparing defenses that would “inherently incriminate” the other.

Business founders Peter “Teddy” Falkner and Carla Williams both face similar felony securities fraud charges stemming from a time during their marriage when they led a local medical device start-up. Defense attorneys are now fighting prosecutors’ attempts to combine their trials.

Falkner pleads not guilty, claims insanity defense
Divorce filings expose Falkners’ rift
Williams arrested on securities fraud charges

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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