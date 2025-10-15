Fairhope council 2025
Screenshot of Fairhope City Council livestream

The Fairhope City Council voted Monday to extend and increase the cost of a lobbying contract with Nexsen Maynard, a Mobile-based firm.  

The firm, which has performed federal lobbying services and also grants assistance for the city since 2022, will now take on those tasks under a three-year contract for $8,500 per month as opposed to a previously approved one-year term.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In