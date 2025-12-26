68 Ventures

A lawsuit between the city of Fairhope and 68 Ventures is on hold while the Alabama Supreme Court reviews an appeal challenging a circuit court judge’s decision to take the case to trial in 2026

On Dec. 10, the Baldwin County Circuit Court was notified the state’s highest court accepted an appeal filed by the city of Fairhope to review Circuit Judge Clark Stankoski’s order denying a motion for summary judgement and also setting a trial date for Feb 2. 

