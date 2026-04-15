Penis protestor not guilty

“We have civil rights in Fairhope,” Renea Gamble shouted as she walked out of municipal court Wednesday after being judged not guilty for crimes related to her wearing an inflatable penis costume during a “No Kings” protest last year.

“Thank you all for being here,” Gamble told a group of reporters outside of the Fairhope City Council chamber, which is also used to hold court. “We have some growing and relearning to do about the rights the citizens of this town have that happen to be on par with the rest of the nation, and as Alabamians, we dare to defend our rights.”

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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