Henry Stuart Hermit Hut

Henry Stuart (left) and the concrete hut he built in Montrose.

 Photos courtesy of tolstoypark.com and Google Maps

The hermit hut will be moved to the Flying Creek Nature Preserve after all. 

On Monday evening, Sonny Brewer, the leader of a group that for the last four years has been trying to relocate the former home of poet Henry Stuart, announced during a Fairhope City Council meeting the funding for the $369,000 project had been acquired. 

skyjackdix

I have longed for a movie to be made from this story. A sweet endearing story that is not filled with intrigue and killing but one of hope and an ending that is happy

