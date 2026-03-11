Homes subdivision construction
By Gabriel Tynes

An Eastern Shore city has extended a blockade on residential construction for another six months. And it’s not the only one. 

The Fairhope City Council voted unanimously Monday night, March 9, to extend its moratorium first passed on Nov. 13, prohibiting consideration of any new applications to build certain multi-family and single-family dwellings.

