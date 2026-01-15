Library Books

The Fairhope Public Library will not receive state funding for the current fiscal year because several books shelved in sections for readers under 18 were found to have sexually explicit content, the Alabama Public Library Service (APLS) decided Thursday afternoon. 

During its January meeting in Montgomery, the APLS Board voted 3-2 not to restore annual state funding for the library after Board Chairman John Wahl finished reviewing 10 books shelved in both children's and teen sections. 

