Fairhope water faucet

Shown is an image of a water faucet in Fairhope.

 Special to Lagniappe Daily/ City of Fairhope

The city of Fairhope is looking for roughly $50 million from the federal government via a State Revolving Fund program administered through the Alabama Department of Environmental Management to address water and sewer upgrades throughout the Eastern Shore town.

During the Fairhope City Council’s work session Monday night in downtown Fairhope, City Treasurer Kim Creech told council members the city could obtain several tranches of funds from ADEM’s State Revolving Fund program, which provides low-interest rate loans to water and sewer systems. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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