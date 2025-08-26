Fairhope council 2025
Screenshot of Fairhope City Council livestream

The Fairhope City Council on Monday renewed a contract for federal lobbying services with Maynard Nexsen PC, a law firm regionally based in Mobile. 

The council voted unanimously to approve a $96,000 contract for one year with the law firm, noting that Dayne Cutrell, the firm's director director of federal affairs, will be handling Fairhope’s account. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In