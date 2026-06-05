Carrie Meredith

Carrie W. Meredith (Image via Faith Academy/Facebook)

Faith Academy leadership sent parents an email Friday defending a guidance counselor after she was convicted Thursday of failing to report information about sexual misconduct between a student and the school’s soccer coach.

Carrie Meredith was found guilty for the second time following a trial in Mobile County Circuit Court for failing to report information she received from students about inappropriate pictures Coach Jonathan Sauers allegedly sent a 16-year-old student in 2023. The jury took nearly three hours to decide whether she was guilty.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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(1) comment

GboyBama
Greg Sirmon

Wow. Circling the wagons much?

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