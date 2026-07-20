Mobile Police MPD Blotter

Three men allegedly broke into an apartment at the Tyler Ridge Apartments on 7720 Thomas Road early Sunday morning and held a family at gunpoint while robbing them, according to Mobile Police Department reports.

MPD officers arrived at the scene around 2:58 a.m., where they discovered that three men had allegedly approached a man outside of his apartment and physically assaulted him. 

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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