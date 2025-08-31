banks.jpg

Elisha Jones Jr. and Elisha Jones III (Provided)

Authorities have identified the second victim in a fatal Baldwin County crash on Aug. 23 as 44-year-old Elisha Jones Jr. of Stockton.

The Alabama Department of Forensic Sciences confirmed Saturday, Aug. 30, that Jones Jr. was one of two men killed in a head-on collision with another car Aug. 23 on Alabama 59, according to a release from the Alabama Law Enforcement Agency (ALEA). 

