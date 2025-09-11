GkaW7YHW4AAUHyM.jpeg

FBI Director Kash Patel, Alexis Wilkins and President Donald Trump (Photo via Alexis Wilkins / X.com)

Alexis Wilkins, the girlfriend of FBI Director Kash Patel, was present in Mobile earlier this week, where she attended a federal trial as a guest of the family of Jonathan Victor, a Louisiana man killed during an encounter with Baldwin County deputies in 2017.

Wilkins attended the trial Monday and Tuesday, Sept. 9–10, at the U.S. District Courthouse in Mobile, where testimony resumed in a wrongful death lawsuit filed by Victor’s mother, Donna Chisesi, against Baldwin County Deputy Matthew Hunady. Chisesi is seeking more than $6 million in damages, alleging Hunady used excessive force during a roadside standoff on I-10 that ended with Victor being shot and killed.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In