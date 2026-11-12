When long-time Mobile federal court clerk Charles “Chuck” Diard Jr. retired three years ago, his departure was abrupt and only confirmed after a reporter contacted a clerk with questions.
As is common when a top-ranking official steps away quietly, Diard’s departure was followed by rumors — in his case, a sexual relationship with another clerk in his office. Those claims percolated at the time without evidence.
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