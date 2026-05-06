Venegas

Institute for Justice attorney Jared McClain (left) and Baldwin County resident Leo Venegas (right) speak to member of the press May 6, 2026 on the steps of the U.S. Courthouse for the Southern District of Alabama in downtown Mobile. 

 Grant McLaughlin

A federal judge will soon decide whether a Baldwin County resident has standing to sue Immigrations and Customs Enforcement (ICE) for policies that led to two allegedly unconstitutional detainments during immigration raids in 2025. 

If he does, U.S. District Judge Jeffrey Beaverstock will likely set a schedule for hearings on motions to injunct ICE from performing "indiscriminate raids” in coastal Alabama under those policies, including warrantless raids on construction sites that became a frequent occurrence in 2025. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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