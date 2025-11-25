ICE raid lawsuit

Jared McClain, far left, stands with Leo Venegas (center), of Baldwin County, during a press conference to announce a lawsuit with the federal government regarding ICE raids throughout Alabama. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

A U.S. district judge has given the federal government more time to make its case in a lawsuit challenging U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) tactics used in southern Alabama.

On Friday, Nov. 21, Judge Jeffrey Beaverstock gave the federal government until Dec. 12 to respond to a motion to pause ICE tactics used to “indiscriminately raid” construction sites in southern Alabama and a request for class action, among other things. 

