Southern Relief

A group of volunteers prepare food to give to those in need at Saint. Paul's Episcopal Church in Foley.

 George Waller

When an ice storm hit coastal Alabama in January 2025, George Waller and a few volunteers put their coats on and braved the cold to serve hot meals to those in need at St. Paul’s Episcopal Church in Foley. 

The church at the time was being used as an emergency warming shelter to help those trying to escape the elements, a service the church has regularly provided. The experience inspired Waller so much that six months later he founded Southern Relief, a Baldwin County-based nonprofit serving food once a week to those in need.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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