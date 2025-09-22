Mobile City Council September 2025
Staff photo

While most of the Mobile City Council declined to say whether they would like to see Barbara Drummond or Spiro Cheriogotis become Mobile’s next mayor, councilmen Ben Reynolds, C.J. Small and Josh Woods weighed in with their endorsements.

Cheriogotis, a former Mobile County District Court judge and Drummond, a longtime state representative, will face each other in a runoff election on Tuesday.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In