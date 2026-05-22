Congressman Shomari Figures qualified Friday afternoon to run for re-election in Alabama’s special congressional primary, but there’s a chance it may not contain his hometown come Election Day.

The Alabama Democratic Party’s website lists Figures, who was elected to his first term in the U.S. House of Representatives in 2024, as the party’s nominee for Congressional District 2. Figures currently represents District 2, but the district could be cut in half, if federal judges in Birmingham approve Alabama’s plan to reconfigure its seven congressional districts.

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