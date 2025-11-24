Randi Nicole Staples

A video circulating on social media purportedly shows Randi Nicole Staples beating her son multiple times with a belt. Staples was arrested by the Mobile County Sheriff's Office on Wednesday.

The fired Mobile teacher accused of repeatedly hitting her son with a belt in a viral video pleaded not guilty to a charge of child abuse last week.

Randi Nicole Staples, 44, was arrested Wednesday on a charge of willful child abuse for allegedly beating her 12-year-old son more than 20 times with a belt in a viral video recorded on Sunday, Nov. 16. She left Metro Jail after paying a $7,500 bond. Willful child abuse is a Class C felony.

