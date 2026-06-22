Two men were injured following an alleged shooting at The Grounds on Old Shell Road early Sunday morning.
Mobile Police Department officers arrived at the scene at about 12:11 a.m., following an “All Class Leopard Bash” event held earlier that night. Officers discovered the victims with non-life-threatening wounds, who were then transported to the hospital for treatment.
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