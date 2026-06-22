Mobile Police MPD Blotter

Two men were injured following an alleged shooting at The Grounds on Old Shell Road early Sunday morning.

Mobile Police Department officers arrived at the scene at about 12:11 a.m., following an “All Class Leopard Bash” event held earlier that night. Officers discovered the victims with non-life-threatening wounds, who were then transported to the hospital for treatment.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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