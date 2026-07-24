One of the owners of a beloved and famous beachside bar in Orange Beach, the Flora-Bama, has passed away, the company announced Friday morning.
The bar announced Pat McClellan died peacefully in his sleep Wednesday night. He was 77 years old.
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