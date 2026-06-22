Baldwin County Sheriff’s Office BCSO
By Scott Johnson

A Foley funeral home director has been charged with exploiting elderly people after it was discovered he had allegedly taken money from customers and failed to complete headstone orders and other funeral services for deceased family members. 

According to a statement issued by the Baldwin County Sheriff’s Office, Pine Rest Funeral Home Director Tim Street was contacted earlier this month by BCSO deputies and charged with first-degree exploitation of the elderly. According to Baldwin County Circuit Court records, he was arrested on June 19.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription