Andrew Gillum

Shown is an image of former Tallahassee mayor Andrew Gillum.

 Courtesy of the Daphne Police Department

A Florida Democrat who previously served as the mayor of Tallahassee and ran for governor against Ron Desantis was arrested last week in Daphne and charged with possessing controlled substances. 

According to a press release by the Daphne Police Department, former Tallahassee Mayor Andrew Demetric Gillum was pulled over on July 2 at about 10:45 p.m. after being seen by an officer driving erratically on U.S. Highway 98.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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