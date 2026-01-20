Ellis Foster

Ellis Foster (Photo courtesy of the Downtown Mobile Alliance)

Mobile realtor Ellis Foster Jr. will serve as the Downtown Mobile Alliance’s new economic development director, the organization announced Tuesday.

According to a statement, Foster will be responsible for “advancing investment, development, job creation and long-term growth” in the city’s urban center. His background in economic development, real estate and urban planning makes him the right man for the job, Alliance President and CEO Fred Rendfrey said.

