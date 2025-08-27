Dauphin Island symbol

Just one council seat for Mobile County’s barrier island town will see a returning official.  

Dauphin Island residents elected a new slate of council members Tuesday, Aug. 26, with more than 760 participating in voting. The official results confirmed a new lineup, with four new members-elect. Mayor Jeff Collier also ran unopposed and will return for another four years.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In