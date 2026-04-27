Foley Police Department

Foley Police Department

A Florida man has been arrested in Baldwin County for allegedly kidnapping someone from Gulf Breeze, the Foley Police Department said. 

FPD issued a statement Monday afternoon stating that Gulf Breeze resident Grant Barrett, 42, took someone he knew against their will and threatened to harm them during a drive from the Florida town to Foley. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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