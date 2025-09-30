Mobile County

Mobile County’s Government Plaza.

Mobile County’s general fund will rise to $226.4 million in Fiscal Year 2026, with investments in staffing, parks and workforce development alongside another employee cost-of-living increase.

The Mobile County Commission approved the budget unanimously at its Sept. 22 meeting. It will take effect Wednesday, Oct. 1, and reflects a 2-percent increase over last year’s total, driven by what Deputy Finance Director Crystal Monk called higher costs for salaries, retiree benefits, utilities and insurance.

FY25 county budget approved with another 5% raise
Increased employee benefits highlight 2024 budget

