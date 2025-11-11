Mobile Fire-Rescue Department

Drivers should expect delays on Airport Boulevard as crews work to repair a gas leak in the area of Baker High School. It is not clear what caused the leak, according to a Mobile Fire-Rescue Department spokesman.

Around 3 p.m., the city’s Department of Public Safety sent out an alert stating firefighters and Spire workers responded to a gas leak in the 8900 block of Airport Boulevard, not far from Seven Hills Baptist Church and Baker High School.

