Gayfer's building under contract

The Gayfer's department store building in downtown Mobile is under contract, according to a local realtor in December.

 Staff graphic with rendering courtesy of CRE Mobile

The long-vacant Gayfer’s department store building in downtown Mobile is under contract, according to a local realtor. Though official sources are mum, it has been rumored the sprawling structure off Bienville Square could re-open as a hotel.

Founded in Mobile in the late 1870s, Gayfers ran a chain of department stores across the South until Dillard’s bought it out in 1998. After sitting empty since 1985, the Gayfers store on Dauphin Street was put on the market for $4.2 million in the spring through real estate group CRE Mobile.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In