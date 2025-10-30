Fairhope resident Renea Gamble Fletcher

Fairhope resident Jenea Renea Gamble is shown in her costume she wore during the Saturday, Oct. 18, "No Kings" protests. (Photos via Threads)

 Special to Lagniappe Daily/ Facebook

A trial for a woman who was arrested for wearing an inflatable penis costume during a “No Kings” protest on Oct. 18 in Fairhope will now take place next year. 

According to Fairhope Municipal Court filings, Jenea Renea Gamble’s attorney David Gespass motioned to push the trial from its original court date of Nov. 5 to properly review discovery documents and prepare for the trial. 

