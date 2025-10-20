Fairhope resident Renea Gamble Fletcher

Fairhope resident Renea Gamble Fletcher is shown in her costume she wore during the Saturday, Oct. 18, "No Kings" protests. (Photos via Threads)

The Fairhope Police Department has officially charged resident Renea Gamble Fletcher with disorderly conduct and resisting arrest after she was wrestled to the ground and arrested at a Saturday morning protest while wearing an inflatable penis costume. 

On Monday, FPD said Fletcher was resisting arrest after calls were made to the city complaining about her costume. 

