MUSIC RUNDOWN

Macy Gray performing with Galactic was among the Hangout Fest highlights.

 By Lagniappe

Nobody will be hanging out with sand in their boots in Gulf Shores next May, as the city has punted for at least a year on a musical event that has spurred tourism and brought millions in annual economic impact. 

During the Gulf Shores City Council meeting on Monday, Mayor Robert Craft said the city has rejected Hang Out Music Fest, LLC’s event proposal for another iteration of the Hangout Festival because talent lineups did not appear to match the theme of the Sand In My Boots Festival that was put on in 2025. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In