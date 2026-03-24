Gulf Shores brush fire

A brush fire at Gulf State Park in Gulf Shores on March 24. 

 Gulf shores Police Department

An ongoing fire in Gulf Shores has several streets near the Gulf State Park closed.

The Gulf Shores Police Department Tuesday afternoon announced that East Fort Morgan Road is closed at the intersection Highway 59, State Park Road and parts of East 2nd Street are also closed while the fire is being fought. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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