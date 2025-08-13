Foley Police Department

A Gulf Shores man has been arrested for several crimes relating to domestic violence and illegally possessing a firearm, a Foley Police Department press release issued on Wednesday stated.

On Tuesday, Foley police served Carson Mahon, 39, with several warrants and also searched the home he was staying in off Respite Lane in Foley. He was then arrested and charged with three counts of domestic violence for menacing, harassment and criminal mischief. He was also charged with unlawfully imprisoning someone and unlawful possession.

