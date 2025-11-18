Exterior_Overview-Airside-1024x683.jpg

Gulf Shores International Airport (PROVIDED)

Skip the Interstate 65 gridlock and breeze straight to Alabama’s Coastal beaches with five additional routes taking off next summer.

The Gulf Shores International Airport announced Tuesday it is widening its reach again. While the additional destinations won’t accommodate spring breakers, beginning in May 2026, Allegiant will launch nonstop service for summer travellers from five cities: Springfield, Missouri; Louisville, Kentucky; Huntsville, Alabama; Omaha, Nebraska; and Oklahoma City, Oklahoma.

