Shrimp
Photo courtesy of BigC Studio

Gulf Shores’ Annual National Shrimp Festival has been called off for this year due to Tropical Storm Isaias, representatives of the event confirmed.

Ryan Moberly, the spokesman for the festival and Coastal Alabama Business Chamber, told Lagniappe Daily on Wednesday morning the decades-old celebration of the delicacy crustacean currently scheduled to run from Thursday, Oct. 8 to Sunday, Oct. 11 has been called off because of adverse weather conditions.

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