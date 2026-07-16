Hart's Fried Chicken

Hart’s Fried Chicken broke away from the Colonel’s clutches with a new flavor for breasts, wings and legs, and became a Mobile County mainstay that still tantalizes taste buds 60 years later.

When L.S. “Hart” Hartzog opened his first chicken restaurant in Mobile in 1964, he was working with Kentucky Fried Chicken. Hartzog was born in Barbour County, Alabama, and owned a bakery company in Memphis, which provided rolls for the fast-food empire his friend Harland Sanders was growing.

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