Telcon request rezone

Nearly 22 acres on Blakeley Island could be rezoned for heavy industrial development (Build Mobile)

Nearly 22 undeveloped acres on Blakeley Island could shift from residential to heavy industrial zoning.

The waterfront property sits along Cochrane Causeway just north of the Bankhead and Wallace tunnel exits. Owner Telcon LLC told city planners the site should have been zoned industrial decades ago and its current residential designation may stem from a mapping error. The company has not proposed any development for the property at this time.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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